Iachini: «Chiesa vale Dybala. Il mio sogno? Vincere qualcosa e andare in Europa»

Beppe Iachini ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le parole del tecnico viola sui suoi sogni e sui suoi gioielli.

CHIESA – «Con Federico quando ci siamo conosciuti sono bastate due parole. Abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Lui è un ragazzo d’oro sia sul piano umano che su quello professionale. Ed è un grandissimo calciatore. Il futuro è dalla sua parte. Sono felice che sia tornato nuova- mente a sorridere e a fare pre- stazioni importanti. E sono contento che da parte sua emerga una gran voglia di continuare insieme».

CHIESA COME DYBALA – «Sul piano della vivacità, della velocità, della tecnica in velocità e della pericolosità sicuramente si. Probabilmente Dybala è più attaccante ma Federico sta lavorando per poter essere determinante anche in quella zona del campo. Come dimostrano i gol e le occasioni che sta avendo ultimamente».

CASTROVILLI – «Segnare di più? Sì, Gaetano ha nelle sue corde questa capacità. Lui ha grandi abilità tecniche e di inserimento: può diventare un calciatore da almeno 7-8 gol a stagione».

SOGNO – «Spero di vincere qualcosa e arrivare in Europa».

COLLEGHI – «Faccio due nomi: Fonseca e Klopp. Il tecnico della Roma si sta dimostrando molto preparato. Klopp mi piace per le sue metodologie. Ed è speciale dal punto di vista motivazionale».

VLAHOVIC E CUTRONE – «Sono due attaccanti molto giovani che devono lavorare a fondo per migliorarsi. Le qualità ci sono, starà a loro avere la forza, l’umiltà e l’entusiasmo per migliorarsi. Hanno entrambi grandi margini di crescita. Sono sicuro che ci sarà un futuro importante sia per loro che per la Fiorentina».