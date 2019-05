Mauro Icardi riflette sul futuro. Il centravanti dell’Inter non vuole l’estero: se lascerà i nerazzurri, ha scelto la Juve

Il momento delle grandi decisioni è in arrivo. Mauro Icardi sembra aver anticipato i tempi e avrebbe già preso la sua decisione: rimanere in Italia. Il centravanti argentino ha mercato anche all’estero ma, secondo Repubblica, avrebbe deciso di restare in nerazzurro, indipendentemente dalla conferma di Spalletti: il rapporto tra i due non è idilliaco ma Lucio ne apprezza la serietà negli allenamenti, il giocatore invece si sente legato all’Inter, nonostante gli strappi con la Curva, e per questo non vorrebbe fare carte false per lasciare il suo attuale club.

Mauro esclude la possibilità estera. Al momento vede il proprio futuro all’Inter o alla Juventus. Presto lascerà la casa in zona San Siro in cui vive, per un immobile che ha acquistato in zona Repubblica. Il centravanti classe ’93 ha fatto la sua scelta e non esclude la permanenza. Spera nell’arrivo di Mourinho, uno tanto amato dalle parti della Milano interista che potrebbe tenere a bada la curva nerazzurra. Difficile invece la permanenza con Antonio Conte: il tecnico salentino lo stima ma avrebbe forse meno appeal sulla curva per ricomporre la lite. Situazione in evoluzione.