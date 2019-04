Icardi, futuro deciso: vuole restare all’Inter ma a una condizione

Mauro Icardi vuole restare all’Inter, a patto che sulla panchina non sieda più Luciano Spalletti

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, non vuole lasciare il club nerazzurro. Il giocatore argentino vuole ricucire il rapporto con la società e le dichiarazioni di Wanda Nara nelle ultime settimane, decisamente più soft e di apertura verso il club e il mondo Inter, vanno esattamente in questa direzione. Il problema però è rappresentato da Luciano Spalletti. Il rapporto tra i due non è mai decollato. Adesso i due sono separati in casa e la freddezza del saluto (senza neppure guardarsi in faccia) sabato sera al momento della sostituzione del numero 9 è stata emblematica, scrive Il Corriere dello Sport.

Spalletti però fa il bene dell’Inter e utilizza Maurito quando lo ritiene più opportuno e contro la Juventus ha mandato in campo il numero 9 al posto di Lautaro Martinez, titolare nello scontro con la Roma. Icardi non segna su azione dal 2 dicembre e viene contestato con ‘regolarità’ dalla Curva Nord. Il giocatore però, nonostante un’annata decisamente negativa, non pensa all’addio. In realtà l’Inter non pensa che sia possibile far proseguire il matrimonio ma se Spalletti dovesse andare via, tutto potrebbe cambiare. Altrimenti sarà addio. La Juve c’è, ma attenzione anche al Napoli. All’estero occhio ai movimenti del Manchester United.