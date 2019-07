International Champions Cup 2019, Manchester United-Inter: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi

L’Inter si prepara ad affrontare il Manchester United nella prima uscita in International Champions Cup. Come è noto Conte avrà a disposizione un attacco composto da soli Primavera oltre che le assenze di Politano e Lazaro. Sarà l’occasione giusta per vedere il debutto di Barella con la maglia nerazzurra.

Manchester United-Inter 0-0: il tabellino

MANCHESTER UNITED (4-3-3):De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Matic, Pogba, James; Lingard, Rashford, Martial. A disposizione: Romero, Pereira, Bailly, Dalot, Darmian, Jones, Rojo, Smalling, Young, Andreas, Fred, Garner, Gomes, Mata, McTominay, Chong, Greenwood. Allenatore: Solskjaer.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Longo, Esposito. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Borja Valero, Joao Mario, Agoume, Barella, Perisic, Colidio. Allenatore: Conte.

ARBITRO: Letchman Gopala Krishnan

Manchester United-Inter: diretta live

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Smalling, Shaw; Lingard, McTominay, Pogba; James, Rashford, Martial. All.: Solskjaer.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Longo, Esposito. All.: Conte