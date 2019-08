International Champions Cup 2019, Tottenham-Inter streaming e probabili formazioni: i nerazzurri sfidano i vice-campioni d’Europa

Terzo e ultimo impegno per l’Inter di Antonio Conte nell’International Champions Cup 2019: i nerazzurri, dopo due sconfitte, per 1-0 nei 90 minuti con il Manchester United e per 5-4 ai rigori contro la Juventus, provano a riscattarsi nel terzo e ultimo impegno, nel quale sfideranno i vice-campioni d’Europa del Tottenham, guidati in panchina da Mauricio Pochettino. Tottenham-Inter: la gara si giocherà domenica 4 agosto 2019 alle ore 16.00 nel palcoscenico dell’avveniristico Tottenham Hotspur Stadium di Londra, il nuovo impianto gioiello degli Spurs.

Consueto problema in attacco per Antonio Conte, che ritroverà tuttavia almeno in panchina l’argentino Lautaro Martinez. Nel suo 3-5-2, la coppia d’attacco dovrebbe essere ancora una volta composta da Perisic ed Esposito. K.o Godin, al centro della difesa giostreranno D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar, mentre Candreva e Dalbert agiranno da tornanti. Brozovic sarà il regista, con Sensi mezzala sinistra e ballottaggio fra Gagliardini e Barella per il ruolo di mezzala destra. Dal canto suo Pochettino dovrebbe affidarsi al bomber Kane in attacco, con il terzetto composto da Lamela, Dele Alli e Son alle sue spalle.

La sfida Tottenham-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente.

Tottenham-Inter

Competizione: International Champions Cup 2019

Quando: Domenica 4 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 16.00

Dove vederla in tv e streaming: Sportitalia

Stadio: Tottenham Hotspur Stadium (Londra)



Le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker, D. Sanchez, Vertonghen, Rose; M. Sissoko, Winks; Lamela, Dele Alli, Son; Kane. All. Pochettino.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic. All. Conte

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA