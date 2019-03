Il difensore Tagliafico non rinnoverà con l’Ajax. Simeone lo vuole all’Atletico

Nicolas Tagliafico terzino sinistro dell’Ajax, prossimo avversario della Juventus in Champions, non rinnoverà con i lancieri. Molti club su di lui

Il difensore argentino che sta disputando una grande stagione con la squadra olandese, sembra intenzionato a cambiare maglia; non mancano certo le offerte per Tagliafico, visto che è uno dei pezzi pregiati dell’Ajax.

Con tutta probabilità il terzino sinistro, non rimarrà ad Amsterdam la prossima stagione. Secondo TyC Sports, avrebbe rifiutato l’offerta della squadra olandese, quindi salvo clamorosi ripensamenti, l’argentino sarà sul mercato; molti tra i club europei più importanti sono già ala lavoro per acquistarlo. L’ Atletico Madrid di Simeone sembra però essersi mossa in anticipo su tutti, potrebbe essere infatti proprio Tagliafico il sostituto di Lucas Hernandez, ceduto al prezzo della clausola rescissoria di 80 milioni al Bayern Monaco.

Il club spagnolo già in estate aveva bussato alla porta dell’Ajax offrendo 14 milioni, che però ne chiedeva almeno 25. Adesso visto l’ottima annata dell’argentino e la grande disponibilità economica dell’Atletico Madrid, la richiesta potrebbe essere anche superiore.