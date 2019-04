Operazione di calciomercato per il Genoa di Preziosi: i rossoblù hanno riscatto il cartellino di Lukas Lerager dal Bordeaux

Si muove sul calciomercato il Genoa di Preziosi, che si è assicurato il cartellino di Lukas Lerager. Il centrocampista era arrivato in rossoblù lo scorso gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto subordinato a determinate condizioni. Ora il giocatore ha raggiunto le 11 partite in campionato nell’ultima gara con il Torino, il 50% del totale, e, come previsto nel contratto, per lui scatta automaticamente il riscatto.

Il cartellino del centrocampista danese diventa così tutto del club ligure, impegnato in questa parte finale della stagione nella lotta per la salvezza. Per Lerager nei suoi primi mesi in Italia anche la gioia di un gol segnato contro il Bologna lo scorso mese di febbraio.