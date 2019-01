Il Milan cede: ufficiale il passaggio di Simic al Frosinone – FOTO

Non solo operazioni in entrata per il Milan: il Frosinone ha ufficializzato l’acquisto del difensore Stefan Simic a titolo temporaneo.

Quella di oggi è stata una giornata molto importante sul fronte calciomercato per il Milan. Non solo per la presentazione ufficiale del sostituto di Higuain, Krzysztof Piatek. I rossoneri hanno infatti ceduto a titolo temporaneo al Frosinone il giovane difensore classe 1995 Stefan Simic. «Il Frosinone Calcio – si legge nella nota – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Stefan Simic. Il difensore ceco classe ’95 arriva a titolo temporaneo dal Milan».

Per il difensore centrale, prodotto del vivaio del Milan, quella in Ciociaria sarà la seconda presenza a titolo temporaneo in Serie A: nel 2017-18 collezionò infatti 9 presenze con il Crotone di Davide Nicola. Ora per lui la possibilità di ritagliarsi quello spazio che non avrebbe potuto avere restando al Milan.

