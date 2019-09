Il Milan è con Giampaolo: i giocatori vogliono “salvarlo”

Il Milan è con Giampaolo: il primo tempo contro il Torino e le parole di Donnarumma testimoniano la vicinana dei giocatori al tecnico

Gli ottimi 45 minuti disputati dal Milan contro il Torino giovedì sera non sono stati un caso: la squadra di Giampaolo infatti ha dato vita ad una prima frazione giocata con grande intensità complice anche una manovra piacevole fatta di costanti verticalizzazioni.

Un’apparente rivelazione dopo le ultime deludenti uscite ma che ha fatto perno principalmente sulla volontà del gruppo Milan di salvare il proprio tecnico: Marco Giampaolo. Come si evince anche dalle parole di Donnarumma, i giocatori in campo hanno sentito sulle proprie spalle le pressioni a cui è sottoposto Giampaolo che ha percepito in questa settimana “la fossa” scavata dai media. La buona prestazione del primo tempo tuttavia non è bastata per tornare a Milano con i tre punti, complici anche i cambi non propriamente “azzeccati”, ma lascia quanto meno una speranza per il futuro.