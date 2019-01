Thierry Henry non è più l’allenatore del Monaco: il club del Principato lo ha rimosso dal suo incarico. Squadra affidata a Franck Passi.

Con un breve comunicato il Monaco ha sollevato dal suo incarico l’allenatore Thierry Henry. La decisione del club del Principato è arrivata dopo l’eliminazione in Coppa di Francia ad opera del Metz e segna una profonda crisi, con la squadra penultima in Ligue 1 con 15 punti. «Il Monaco – si legge nella breve nota – annuncia che ha deciso di esonerare l’allenatore della Prima squadra Thierry Henry».

«Franck Passi (il vice-allenatore, ndr) – precisa la società del presidente Dmitrij Rybolovlev – guiderà l’allenamento della squadra questo venerdì». Il tutto in attesa di una decisione finale su chi dovrà guidare la squadra nella seconda parte della stagione. Henry, approdato in panchina a metà ottobre per provare a risollevare le sorti dei biancorossi dopo il pessimo avvio di stagione con Jardim, chiude la sua avventura con un bilancio fortemente negativo di 5 vittorie, 4 pareggi e ben 11 sconfitte fra campionato, Champions League e Coppa di Francia.

