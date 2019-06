Il Torino insiste per Gagliardini ma Conte vuole tenerlo

Il Torino ci prova per Gagliardini. Il centrocampista piace a Mazzarri ma l’Inter, su consiglio di Conte, vorrebbe tenerlo

Roberto Gagliardini fa gola al Torino. Il club granata potrebbe ingaggiarlo in estate ma Antonio Conte vorrebbe trattenerlo in nerazzurro: il centrocampista è considerato un elemento utile al turnover, anche in vista della Champions.

Conte apprezza i calciatori che hanno dei comportamenti esemplari e Gagliardini è uno di questi. Secondo Tuttosport, il Toro farà un tentativo ma l’Inter potrebbe respingere tutti gli assalti.