Infortunio Allan: ko per Frosinone-Napoli

Problema muscolare per il centrocampista azzurro. Infortunio Allan: il calciatore brasiliano salterà la sfida di Frosinone

Niente da fare per Allan: il centrocampista brasiliano ha un fastidio muscolare e non sarà in campo per la sfida contro il Frosinone. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, annunciando il forfait del centrocampista del Napoli nella sfida di domenica al Benito Stirpe. Infortunio Allan: le ultime notizie.

«Allan che ha qualche fastidio da sovraccarico» ha detto il tecnico del Napoli in conferenza stampa. Il giocatore dunque non partirà alla volta di Frosinone ma dovrebbe recuperare tra una settimana, il suo infortunio non sembra essere grave, almeno stando a quanto detto da Ancelotti in conferenza stampa. Un’assenza importante per il Napoli: fuori Allan.