Infortunio Bentancur in Nazionale: «Tornerò presto»

Rodrigo Bentancur ha riportato un infortunio nella gara amichevole contro il Panama: le parole del centrocampista

Nell’amichevole contro il Panama, Rodrigo Bentancur ha preso una botta che lo ha costretto a fermarsi. Su Instagram, il centrocampista della Juve ha parlato delle sue condizioni.

«Grazie a tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci ieri. L’infortunio subito è una botta che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, farò tutto il possibile per tornare presto ad allenarmi con i miei compagni» ha scritto su Instagram il centrocampista bianconero.