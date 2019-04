Grana Ajax in vista della gara con la Juventus: Frenkie de Jong uscito dall’ultima di campionato con una borsa di ghiaccio alla caviglia, ma proverà a recupera per mercoledì

L’Ajax esce moralmente carico dall’ultima sfida di campionato contro il Willem II, ma con un grosso dubbio di formazione: se infatti in casa Juventus tengono banco le condizioni di Cristiano Ronaldo ed Emre Can soprattutto, anche i Lancieri nelle ultime ore devono fare i conti con un infortunio importante, quello di Frenkie de Jong. Per il giovane centrocampista olandese, uno dei perni dell’Ajax di questa stagione, ma già ceduto al Barcellona in vista della prossima, si valuterà nelle prossime ore un problema rimediato alla caviglia proprio nell’ultima di campionato.

de Jong, uscito dagli spogliatoi sabato con una borsa del ghiaccio, ha commentato di fronte ai giornalisti: «Ho un piccolo dolore alla caviglia, ma sono convinto che non sia niente di grave. Sto facendo di tutto per recuperare e credo che ci riuscirò: non voglio perdermi la sfida con la Juventus, una delle squadre più forti d’Europa, dobbiamo mostrare di cosa siamo capaci. I bianconeri saranno una rivale più tosta del Real Madrid e spero che Ronaldo possa essere del match, giocare contro di lui sarà uno stimolo».