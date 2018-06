Infortunio Dzagoev: ko in Russia-Arabia Saudita. Gli aggiornamenti

Problema per il trequartista della Russia ai Mondiali. Infortunio Dzagoev: il calciatore ko in Russia-Arabia Saudita, gara inaugurale dei Mondiali

Russia in vantaggio dopo 12 minuti ma costretta al primo cambio dopo nemmeno mezz’ora di gioco. I russi stanno giocando bene e stanno conducendo il gioco ma il ct Cherchesov è stato costretto al cambio al minuto 23. Problema muscolare per Alan Dzagoev, trequartista russo di 27 anni, uno dei leader della nazionale padrona di casa. Infortunio Dzagoev in Russia-Arabia Saudita: le ultimissime.

Sospetto stiramento al flessore sinistro per Dzagoev: necessario l’intervento dello staff medico per il giocatore della Russia ma necessaria anche la sostituzione per il calciatore. Nei prossimi giorni sarà tempo degli esami di rito. Una cosa è certa: Dzagoev ha lasciato anzitempo il campo, cedendo il suo posto all’ex Real Madrid Cheryshev al minuto 27. Primi problemi dunque per la Russia padrona di casa: Dzagoev ko dopo nemmeno mezz’ora di gioco.