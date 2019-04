Lo spagnolo ko da inizio aprile. Infortunio Iago Falque: difficile il ritorno con il Milan, probabile nel derby con la Juventus

Iago Falque non sarà in campo domenica sera nella delicata sfida Champions tra Torino e Milan. Il giocatore del Toro non si è ancora allenato con il gruppo di Mazzarri per l’infortunio al ginocchio rimediato a inizio aprile e difficilmente sarà a disposizione del tecnico prima di 10 giorni. Infortunio Iago Falque: le ultime.

Quando rientra Iago? Questa la domanda dei tifosi del Torino e anche di tanti fantallenatori. Il giocatore sperava in un recupero più rapido ma, salvo miracoli, contro il Milan non ci sarà. Il giocatore dovrebbe rientrare in tempo per il derby con la Juventus in programma il prossimo 3 maggio.