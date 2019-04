Infortunio Insigne: in dubbio per Frosinone-Napoli

Problemi muscolari per il giocatore del Napoli che potrebbe saltare la gara con il Frosinone. Infortunio Insigne: gli aggiornamenti

Insigne ko a pochi giorni da Frosinone–Napoli. L’attaccante azzurro è in dubbio per la sfida contro i ciociari in programma domenica alle ore 12.30. Il calciatore, in rotta con il club, ha rimediato un problema muscolare che lo mette in dubbio per la sfida di domenica. Infortunio Insigne: le ultime.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, è difficile vedere in campo Insigne al Benito Stirpe. Ancora qualche noia muscolare per l’attaccante, ecco perché Carlo Ancelotti sta facendo le sue valutazioni in vista della prossima gara di campionato. Possibile il forfait di Insigne.