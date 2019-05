Infortunio Joao Pedro: a rischio per Napoli-Cagliari

Infortunio Joao Pedro: il trequartista è a rischio per la gara con il Napoli a causa di un problema alla caviglia

Joao Pedro è a rischio per la sfida tra Napoli e Cagliari. Una sfida che non ha nulla da dire per le due squadre, una sfida che può servire a dare morale e a chiudere nel migliore dei modi la stagione. Rolando Maran, tecnico dei rossoblù, potrebbe rinunciare a uno dei suoi elementi cardine. Infortunio Joao Pedro: le ultime.

Il trequartista, come si legge sul sito del Cagliari: «ha svolto terapie Joao Pedro a causa di una lieve distorsione alla caviglia destra rimediata nell’allenamento di ieri». Qualche problemino dunque per il calciatore rossoblù che potrebbe saltare la trasferta di Napoli. Presto nuovi aggiornamenti.