Infortunio Kucka, il centrocampista salta il match per una lombalgia

Infortunio Kucka, il centrocampista salta il match con la SPAL per una lombalgia. Tra poco si scenderà in campo al Tardini

Juraj Kucka non scenderà in campo nel match contro la SPAL. Il centrocampista del Parma, come riportato dal profilo ufficiale della società ducale, è indisponibile a causa di una lombalgia acutizzatasi al termine dell’allenamento di ieri.

Roberto D’Aversa, per questa sfida, schiererà in mediana Grassi, Brugman e Kurtic. In attacco spazio a Cornelius, che verrà affiancato da Gervinho e Kulusevski.