Insigne Napoli, nessuna certezza: potrebbe lasciare il club azzurro

Lorenzo Insigne si è preso la Nazionale ma con il Napoli non ha alcuna certezza: in estate potrebbe partire

Contro Grecia e Bosnia Lorenzo Insigne ha dimostrato di avere voglia di far bene, di mettersi in mostra e di conquistare i suoi tifosi. Con l’Italia si è visto un altro giocatore rispetto a quello sceso in campo in questa stagione con il Napoli. Proprio a causa della rottura avvenuta con il club partenopeo e con i tifosi, l’attaccante potrebbe partire.

Secondo il Corriere dello Sport, se dovesse arrivare un’offerta ritenuta giusta da De Laurentiis, il giocatore potrebbe lasciare il club azzurro.