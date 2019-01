Inter, l’Arsenal propone lo scambio Ozil-Perisic: nerazzurri tentati

L’Arsenal propone all’Inter uno scambio di prestiti offrendo Ozil per Perisic: i nerazzurri ci pensano

Ivan Perisic potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio. Dopo il pressing del Manchester United, è arrivata un’altra proposta dalla Premier League. L’Arsenal, infatti, si è mosso per assicurarsi le prestazioni del croato. I Gunners propongono un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, che però non convince i nerazzurri che chiedono l’obbligo. In alternativa, la società londinese ha considerato la possibilità di uno scambio di prestiti, includendo nella trattativa anche Mesut Ozil, vecchio pallino dei milanesi. L’Inter medita, consapevole che potrebbe perdere uno dei suoi giocatori migliori in cambio di un obiettivo di mercato come il tedesco, noto per tecnica ed esperienza. La gestione della formula dei prestiti è però complicata e richiede non poche valutazioni.