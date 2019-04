Inter-Atalanta, indifferenza dalla curva al momento della lettura delle formazioni nei confronti di Mauro Icardi – VIDEO

La tanto conclamata contestazione dalla Curva Nord per Mauro Icardi, non è avvenuta, almeno per il momento. Al momento della lettura delle formazioni, infatti, gli ultras nerazzurri hanno accolto con freddezza il nome di Mauro Icardi.

L’organo ufficiale della Curva Nord, l’Urlo della Nord, aveva diramato un comunicato dove annunciava la contestazione per Icardi, dopo le mille vicende occorse dopo che la società nerazzura decise di togliere la fascia all’argentino.