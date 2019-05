Inter, atteso per domani l’annuncio di Antonio Conte

L’Inter darà l’annuncio di Antonio Conte solo nella giornata di domani. Oggi giornata ‘dedicata’ a Luciano Spalletti

Antonio Conte, ormai è il segreto di Pulcinella, sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha appena ufficializzato l’addio di Luciano Spalletti e oggi, secondo Sky Sport, non dovrebbe arrivare l’annuncio della nomina del nuovo tecnico.

Oggi sarà la giornata dedicata a Luciano Spalletti, un modo per ringraziare il tecnico per il lavoro svolto. Domani si volterà pagina con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Poi le prime parole e il volo a Madrid con Marotta e Zhang per la prima uscita ufficiale.