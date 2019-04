Inter, la carica di Borja Valero: «Partita importantissima contro la Juve»

Inter, Borja Valero non abbassa la guardia di fronte ad una Juve già Campione d’Italia: partita importantissima per la Champions

Borja Valero, uomo d’esperienza del centrocampo nerazzurro, non abbassa mai la guardia, soprattutto se di fronte c’è la Juve. Il prossimo turno di campionato sarà fondamentale per acquisire tranquillità in vista della qualificazione in Champions League.

«Quella contro la Juve è una partita importantissima e loro vorranno vincere anche se sono già campioni d’Italia», dice Borja Valero. Dobbiamo essere concentrati soprattutto nei primi minuti quando spesso andiamo in difficoltà ed essere forti mentalmente».

Il centrocampista spagnolo vara un piano per portare a casa la vittoria: «Dovremo gestire la partita e provare a farla noi. Poi dobbiamo buttarla dentro perché ultimamente ci sta mancando un po’ anche quello».