Inter Borussia Dortmund, la conferenza stampa di Brozovic insieme ad Antonio Conte alla vigilia del match di Champions

Insieme ad Antonio Conte c’era anche Marcelo Brozovic in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro il Borussia Dortmund. Queste le parole del numero 77 nerazzurro.

SQUADRA PIU FORTE – «In questi tre anni sono arrivati tanti giocatori con esperienza e sicuramente siamo una squadra forte. Domani ci aspetta una partita importante per noi, giochiamo in casa e vogliamo vincere».

SENSI – «Non cambia tanto se c’è Stefano o no. Io devo fare le cose che so fare, Sensi è un giocatore importante per noi, però ci sono tanti giocatori molto forti»

MATURITÀ – «In tre quattro anni (quando abbiamo giocato con il Beer Sheva ndr) sono cambiate tante cose. Ora mi sento più motivato e maturo»

CRESCITA – «Dove posso crescere ancora? Devo stare più attento nel posizionamento e in alcuni schemi di gioco. Forse perdo qualche palla troppo banale e devo stare più concentrata».