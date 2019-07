Inter, conferenza stampa Conte: il tecnico parlerà domenica insieme a Marotta

Ufficializzata data e ora di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore dell’Inter: ecco quando sarà

Domenica l’Inter si ritroverà per partire unita verso Lugano e iniziare il ritiro pre stagionale. Ma domenica sarà anche la giornata di Antonio Conte il quale finalmente risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Il tecnico leccese non sarà solo. Insieme a lui nel nuovissimo Inter HQ ci sarà anche Beppe Marotta, a disposizione dei giornalisti presenti. Appuntamento quindi per domenica 7 luglio alle ore 15.30 nel nuovo Inter HQ. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali del Club: inter.it Facebook, Twitter e YouTube.