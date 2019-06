Inter, pronti 5 rinforzi per Conte: i nomi caldi sul taccuino di Marotta

L’Inter ha iniziato il nuovo ciclo con Antonio Conte: adesso i nerazzurri dovranno rafforzare la squadra sul mercato

Ieri a Madrid c’è stato un importante incontro per l’Inter: Antonio Conte ha conosciuto Zhang Jindong e adesso la dirigenza nerazzurra è pronta a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, sono pronti 5 rinforzi da regalare all’allenatore leccese. In arrivo a parametro zero Godin mentre Dzeko firmerà a giorni. In caso di partenza di Icardi servirà un centravanti pronto a sostituirlo: caldo è il nome di Lukaku. Il sogno rimane sempre lo stesso: Federico Chiesa, su cui c’è anche la Juve.

Piacciono inoltre due centrocampisti: Barella e Pellegrini. In settimana l’Inter incontrerà il presidente del Cagliari Giulini. Sulla lista di Marotta c’è infine un jolly: Kolarov, che vuole lasciare Roma.