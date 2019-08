Inter, da Valencia con una certezza: Sensi è già indispensabile

Stefano Sensi sembra già indispensabile per gli schemi tattici di Antonio Conte: anche a Valencia è stato il migliore in campo

La certezza dell’estate dell’Inter si chiama Stefano Sensi. Il centrocampista italiano è risultato, in tutte le uscite estive nerazzurre, il migliore in campo. Intelligenza e fosforo che mancavano tantissimo al centrocampo dell’Inter e che in Sensi hanno trovato il connubio ideale.

Anche contro il Valencia l’ex Sassuolo è stato tra i più positivi con aperture, tagli e inserimenti da vera mezz’ala: fino a quando è rimasto in campo le manovre offensive dei nerazzurri passavano dai suoi piedi. In vista del debutto contro il Lecce, Conte può dormire sonni tranquilli grazie al genietto Sensi.