Inter, Dzeko: «Se posso dare qualcosa in più sono sempre contento»

Le parole di Edin Dzeko dopo la vittoria dell’Inter: «Quando stai bene vuoi continuare, penso che la sosta arrivi nel momento giusto»

Edin Dzeko ha rilasciato una dichiarazione a Inter Tv dopo la splendida e sofferta vittoria dell’Inter sull’Atalanta, anche per merito delle sue due reti. Di seguito le sue parole

LA PARTITA- «Hanno aperto loro con il gol su calcio d’angolo che non doveva succedere. A parte i primi 30 minuti, penso che abbiamo fatto bene. Gli anni passano per tutti, è normale che arrivino anche per me, ma finchè posso darò tutto per l’Inter. Quando stai bene vuoi continuare, penso che la sosta arrivi nel momento giusto. Era importante vincere prima della sosta. Sto giocando con l’Inter e per l’Inter, se posso dare qualcosa in più sono sempre contento».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM