Inter, è il momento di andare all-in per Lukaku

Il tempo stringe e giovedì si chiuderà il mercato in entrata in Inghilterra: l’Inter ha meno di 48 ore per regalare Lukaku a Conte

La deadline è fissata alle ore 17.00 di giovedì 8 agosto. Oltrepassata quella soglia Romelu Lukaku rimarrà un sogno di mezza estate per l’Inter, i suoi tifosi e soprattutto per Antonio Conte che lo richiede a gran voce. Il centravanti belga continua a ritenersi estraneo al nuovo progetto del Manchester United e spinge per una cessione in tempi rapidi. L’Inter è da tempo alla finestra e dopo aver temuto di subire l’atroce beffa (la Juve aveva già l’accordo con giocatore e club) è tornata prepotentemente in corsa.

Ma, come detto, il tempo stringe. Marotta e Ausilio hanno meno di 48 ore a disposizione per tentare l’ultimo disperato assalto al belga e provare ad avvicinarsi alle esose richieste dei Red Devils. Secondo le ultime notizie i nerazzurri sarebbero pronti al rilancio che potrebbe avvenire già nella giornata di oggi. Serve l’all-in definitivo.