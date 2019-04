Inter, spicca la prestazione di Radja Nainggolan: il ‘Ninja’ ha calciato in porta 6 volte, l’ultima volta nel 2016 con la Roma

La nota più lieta per Luciano Spalletti nella vittoria per 3-1 dell’Inter sul Frosinone è arrivata dalla prestazione di Radja Nainggolan, tornato finalmente su alti livelli. Il centrocampista belga ha totalizzato allo Stirpe 6 conclusioni in porta, fra cui quella che ha condotto al vantaggio dei nerazzurri.

Una statistica così importante sotto il profilo dei tiri il “Ninja” non la faceva registrare addirittura da gennaio 2016, quando ancora indossava la maglia della Roma. Curiosamente anche in quella occasione i giallorossi giocavano contro il Frosinone, lo stesso avversario che ha fronteggiato i nerazzurri domenica sera.