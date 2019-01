L’Inter si riprende Gravillon: tutti i dettagli dell’affare previsto a giugno

L’Inter ha trovato l’accordo con il Pescara per riportare Gravillon a Milano. Eliminata la concorrenza inglese

L’Inter è pronta a riportare Andrew Gravillon a Milano. La società nerazzurra è convinta che il talento classe 1998 sarà una pedina fondamentale per la difesa del futuro. Attualmente, il centrale sta stupendo per qualità e capacità dimostrate con il Pescara nel campionato cadetto in questa prima parte di stagione.

Per questo motivo, Piero Ausilio ha deciso di recuperarlo a fine stagione. Il ds interista si è mosso molto rapidamente per scongiurare eventuali beffe da parte di potenziali concorrenti. Su tutti il Wolverhampton, che aveva sondato il difensore per portarlo in Premier League. La cessione di Gravillon si era resa necessaria per monetizzare in ottica FFP. L’operazione complessiva costerà 8 milioni di euro più bonus ed è probabile che il giocatore venga girato in prestito in qualche club di Serie A per osservarlo anche in un contesto maggiormente competitivo.