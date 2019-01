Inter, Icardi a secco anche contro il Torino: argentino in crisi

L’attaccante dell’Inter Icardi ancora una volta ha mancato l’appuntamento col gol, tra polemiche riguardanti il campo e il rinnovo

Mauro Icardi non è più il bomber letale che conosciamo. Al momento, l’attaccante dell’Inter vive un momento di crisi dal punto di vista realizzativo. Fallita anche la missione-gol contro il Torino, le giornate a secco diventano ben 5. L’ultima rete risale alla sfida casalinga contro l’Udinese dello scorso 15 dicembre, grazie a un calcio di rigore. Il giocatore non segna su azione in campionato dal match contro la Roma del 2 dicembre. Quali sono i possibili motivi di questa crisi? L’indiziata numero uno è la moglie-agente Wanda Nara, rea di aver dato vita a numerose polemiche con la dirigenza nerazzurra per la questione rinnovo, soprattutto sul nodo ingaggio. Le numerose voci sul suo conto e sulla sua dolce metà certo non hanno fatto bene alle sue prestazioni sul campo. Ci si aspetta un cambio di direzione da lui, perché l’Inter spesso dipende dai suoi gol, e senza perde cinismo ed identità, diventando una preda facile.