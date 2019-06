Inter, idea Lucas Vazquez dal Real Madrid: i dettagli

L’Inter lavora per regalare a Conte i rinforzi giusti. I dirigenti nerazzurri pensano a Lucas Vazquez del Real

Il viaggio a Madrid dei dirigenti dell’Inter è servito a prendere informazioni su alcuni calciatori che potrebbero lasciare il Real nei prossimi mesi. Uno di questi potrebbe essere Lucas Vazquez.

Secondo Sky Sport, i dirigenti nerazzurri starebbero pensando all’esterno d’attacco del Real come nome nuovo per il centrocampo di Conte: l’Inter lo vedrebbe bene come esterno di destra nel 3-5-2. Prime idee, primi sondaggi.