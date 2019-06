Inter, il curioso caso di Nainggolan. Da corteggiato a quasi esubero

Un anno fa Nainggolan veniva corteggiato dall’Inter di Spalletti. Oggi, con Conte, per il belga sembra non ci sia più spazio

Appena un anno fa l’Inter faceva carte false per assicurarsi Radja Nainggolan e strapparlo alla Roma. Un corteggiamento che durava da, almeno, l’anno precedente, finalmente riuscito ad avverarsi. La stagione, poi, non ha dato troppe indicazioni positive nonostante sia stato decisivo all’ultima giornata per la qualificazione in Champions. La sua garanzia era chiamata Luciano Spalletti, ma ora che il toscano non è più in panchina, tutto cambia.

Antonio Conte sembra non essere intenzionato a inserire il Ninja nel suo progetto. Lo testimonia ancor di più il vicino acquisto di Nicolò Barella, all’apparenza un Nainggolan ma con molti anni in meno sulla carta d’identità. Per questo la missione dei dirigenti nerazzurri sarà quella di piazzare il belga, senza sottovalutare il fatto che l’anno scorso fu fatto un investimento importante. L’obiettivo minimo sarà almeno ripagare l’intero cartellino.