Inter, Juve e Roma: a giugno raccolti 150 milioni di plusvalenze

Inter, Juve e Roma hanno raggiunto i 150 milioni di plusvalenze nel mese di giugno: tanto hanno raccolto i tre club

Inter, Juve e Roma possono esultare. L’obiettivo plusvalenze è stato centrato per i tre club: il giugno plus vale 150 milioni di euro. Non senza qualche difficoltà, le tre dei big club del nostro campionato sono riusciti a superare l’ostacolo delle plusvalenze, ormai obbligatorie per il bilancio nell’era del Fair Play Finanziario.

Nel caso dei nerazzurri, hanno a dovuto rinunciare a Vanheusden e Pinamonti, i giocatori chiave della Primavera campione d’Italia nel 2017 (plusvalenza complessiva di 31 milioni); Sala, inserito nell’affare Sensi, e Adorante, in quello di Brazao, hanno fatto il resto.