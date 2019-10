Inter-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Juventus streaming e probabili formazioni: il Derby d’Italia fra i nerazzurri di Conte e i bianconeri di Sarri infiamma la 7ª giornata di Serie A

La 7ª giornata di Serie A si conclude con il posticipo domenicale serale, che per l’occasione sarà la sfida più attesa, ovvero il Derby d’Italia fra l’Inter capolista di Antonio Conte e la Juventus 2ª in classifica di Maurizio Sarri. I nerazzurri guidano la graduatoria a punteggio pieno con 18 punti e 6 vittorie in altrettante partite giocate, i bianconeri inseguono a 16 e hanno ottenuto 5 vittorie e un pareggio. Inter-Juventus: il Derby d’Italia si giocherà domenica 6 ottobre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Inter-Juventus sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C'è poi l'opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

Inter-Juventus

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 6 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze



Le probabili formazioni

INTER – Conte punta sul recupero di Romelu Lukaku in attacco, con il belga che vista la squalifica di Alexis Sánchez per il rosso rimediato contro la Sampdoria, affiancherà il protagonista del Camp Nou, Lautaro Martínez. Qualche dubbio permane a centrocampo, dove comunque a destra Candreva è in vantaggio su D’Ambrosio e per il ruolo di mezzala destra Barella è favorito su Vecino. Sembrano sicuri del posto Brozovic in regia, Sensi come mezzala sinistra e Asamoah come esterno mancino. In difesa, davanti a capitan Handanovic, toccherà nuovamente all’esperto uruguayano Godin completare la difesa a tre con De Vrij e Skriniar.

JUVENTUS – Meno dubbi per Sarri, che punterà sullo schieramento che gli fornisce più garanzie e dovrà fare ancora i conti con le diverse assenze per infortunio, ovvero quelle di Danilo, De Sciglio e Chiellini in difesa e di Douglas Costa in attacco. Fra i pali ci sarà il polacco Szczesny, in difesa a destra agirà nuovamente il colombiano Cuadrado, con Alex Sandro a sinistra e in mezzo la coppia Bonucci-De Ligt. Sulla mediana a impostare il gioco sarà come di consueto Pjanic, mentre Khedira e Matuidi sono i favoriti per giocare da mezzali e Rabiot e Bentancur dovrebbero partire dalla panchina. In attacco sulla trequarti il gallese Ramsey dovrebbe spuntarla su Bernardeschi per sostenere le due punte, che saranno Higuain e Cristiano Ronaldo. Soltanto panchina per Dybala, pronto eventualmente a subentrare.



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

