L’Inter pensa a Mateo Kovacic, ex centrocampista nerazzurro attualmente in forza al Chelsea ma di proprietà del Real

Mateo Kovacic, centrocampista del Real Madrid ma in prestito al Chelsea, potrebbe tornare all’Inter. Il giocatore croato non ha convinto del tutto i Blues che difficilmente lo riscatteranno a fine stagione.

Kovacic non sembra rientrare nei piani di Zidane e l’Inter non ha mai smesso di seguirlo. Secondo Il Corriere dello Sport, il centrocampista croato potrebbe tornare in nerazzurro con la formula del prestito.