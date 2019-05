Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato dell’annata in nerazzurro e del caso Mauro Icardi

A bocce ferme è tempo di analisi e giudizi. Lautaro Martinez, appena arrivato a Ezeiza per raggiungere il ritiro della sua Argentina, ha parlato a Tyc Sports, tracciando il bilancio del suo primo anno all’Inter: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions, era quello che volevamo tutti».

Lautaro poi parla del caso Icardi: «E’ stata una situazione difficile per tutti, anche per i compagni di squadra e per il club ma sono stato felice che tutto sia rientrato e che Mauro sia tornato in squadra, la sua presenza si fa sentire».