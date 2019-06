Inter, Lautaro osserva la situazione Icardi. Sarà lui il titolarissimo?

La probabile partenza di Icardi potrebbe sancire la titolarità di Lautaro Martinez. Dzeko arriverà per fargli da chioccia

Adesso impegnato con l‘Argentina, Lautaro Martinez sbircerà sicuramente il cellulare più volte al giorno per informarsi sulle situazioni di mercato dell’Inter. Sono ormai mesi che in casa nerazzurra tiene banco la questione Icardi, e il suo futuro non è mai stato così in dubbio. Il classe ’93 è probabilmente destinato a salutare, e di conseguenza l’ex attaccante del Racing Club è pronto a risalire definitivamente le gerarchie.

L’arrivo di Dzeko sembra ormai imminente, ma è plausibile che il bosniaco approderà a Milano per fare da chioccia a un attaccante con un’età anagrafica minore. Lautaro, per l’appunto, anche se a Conte piace gente del calibro di Lukaku. Lui proverà a farsi vedere pronto dal tecnico sin dal ritiro, per conquistarlo da subito. Lautaro è pronto a caricarsi sulle spalle l’Inter, il mercato lo aiuterà?