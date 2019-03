Inter-Lazio, Correa ci crede: «Partita importante, per vincerla servono…»

Il trequartista della Lazio, Joaquín Correa, è fiducioso in vista della sfida Champions con l’Inter: «Se facciamo bene possiamo sognare»

La sfida fra la Lazio di Simone Inzaghi e l’Inter di Luciano Spalletti, in programma domenica sera per la 29ª giornata di Serie A, accende la contesa per la zona Champions League. I nerazzurri sono terzi con 8 lunghezze di vantaggio sui biancocelesti, sesti ma con una partita da recuperare. Espugnare Milano significherebbe per l’Aquila tenere più che mai vive le speranze di un piazzamento finale fra le prime quattro. Fra gli altri ci crede anche l’argentino Joaquín Correa, che ha parlato oggi ai microfoni di “Sky Sport”.

«Abbiamo perso tanti punti per strada. – ha ricordato “El Tucu” – Sappiamo che l’obiettivo è difficile, ma ci proveremo fino alla fine. Non so se siamo la squadra più in forma del momento, ma nelle ultime tre partite abbiamo dimostrato grande personalità e di essere grande squadra che fa divertire».

«La partita con l’Inter – ha sottolineato – è troppo importante. Se facciamo buon risultato possiamo sognare. Servono testa e cuore. Abbiamo trovato l’assetto giusto. Teniamo di più la palla e per noi è più facile, la partita la facciamo noi. Corriamo tutti di più. C’è grande sacrificio da parte del gruppo, e questo è fondamentale».