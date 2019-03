Inter-Lazio, parla Lotito: «Vogliamo dimostrare di essere competitivi»

Il presidente della Lazio ha parlato dell’atteso confronto con l’Inter a San Siro: «Spero di essere in tribuna. Icardi? Non commento»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha preso parte quest’oggi al XXXVI Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva. A margine dell’evento il patron biancoceleste si è soffermato con i cronisti presenti e ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attesa sfida con l’Inter domenica sera a San Siro. «Domenica vogliamo dimostrare di aver costruito una squadra competitiva, – ha dichiarato – speriamo che i giocatori siano tutti al 100%. Come ci arriva la Lazio? Questo lo vedremo il giorno della partita».

«Se Inter-Lazio sarà una sfida a distanza tra Icardi e Immobile? Non si tratta di questo, – ha detto il presidente capitolino – io mi auguro che ci sia grande spettacolo e che la Lazio possa esprimere il cento per cento delle sue potenzialità. Non possiamo fare pronostici. Se domenica sarò in tribuna? Spero di sì». No comment per quanto riguarda il caso che ha caratterizzato il rapporto fra il centravanti argentino e il club nerazzurro nell’ultimo mese: «Non esprimo giudizio sulle cose che non conosco. Già ho tanti problemi in casa mia, figuriamoci se giudico quelli di casa degli altri».

Infine sull’annosa questione dello stadio di proprietà: «Dovete chiederlo all’amministrazione comunale, – ha risposto Lotito ai cronisti – se fosse per noi lo faremmo immediatamente. Oggi tutti parlano di stadio, ma io sono stato il primo a proporre un concetto di stadio polifunzionale. All’epoca l’amministrazione non si dimostrò favorevole, ora vediamo cosa succederà. In questa città ci sono due squadre, entrambe devono essere trattate alla stessa maniera».