Inter-Lazio 0-1 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Inter-Lazio, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

La Lazio fa il colpo grosso e porta via da San Siro tre pesantissimi punti per la lotta Champions. Inter mai in partita, autrice di una prova opaca, triste e senza piglio. Basta un gol di Milinkovic-Savic per piegare le resistenze nerazzurre e inguaiare ancora di più Spalletti che rimane invischiato nell’affollata zona Champions.

Inter-Lazio 0-1: pagelle e tabellino

Marcatori: pt 12′ Savic

Inter (4-2-3-1): Handanovic 7 ; D’Ambrosio 6, Skriniar 5, Miranda 5.5, Asamoah 6 (35′ st Candreva ng); Vecino 5, Brozovic 5; Politano 5, Borja Valero 4.5 (30′ st Nainggolan 5), Perisic 5.5; Keita 6 (40′ st Candreva ng). A disp. Padelli, Ranocchia, Cedric, Dalbert, Gagliardini, Nainggolan, Colidio. All. Spalletti 5

Lazio (3-5-1-1) Strakosha 7; Luiz Felipe 6, Acerbi 6.5, Bastos 6; Romulo 6.5, Milinkovic 7.5, Leiva 7, Luis Alberto 6.5 (20′ st Parolo 6), Lulic 6 (40′ st Durmisi ng); Correa 6.5 (25′ pt Caicedo 6.5); Immobile 6. A disp. Proto, Guerrieri, Wallace, Patric, Marusic, Cataldi, Badelj, Parolo, Jordao, Berisha, Caicedo. All. Inzaghi

Arbitro: Mazzoleni 6

Inter-Lazio: diretta live, moviola e sintesi

35′ – Squillo dell’Inter, il primo di Radja Nainggolan. Il belga arriva al limite e scarica con il destro ma troppo debolmente per mettere in difficoltà Strakosha che blocca

24′ – Ancora una volta pericoloso Matteo Politano, sull’angolo di Brozovic la sfera spiove al limite, arriva l’ex Sassuolo che prima finta e poi calcia spendendo di un soffio sopra la traversa

16′ – Grande azione della Lazio, Caicedo riceve in area di rigore e libera con il tacco Immobile che calcia di prima intenzione con il mancino trovando la parata di Handanovic

13′ – Azione insistita dopo il calcio d’angolo in favore dell’Inter, Politano recupera e dal limite prova il mancino a giro che termina di poco a lato del palo.

1′ – Inizia il secondo tempo!

FINE PRIMO TEMPO: Partita vivace a San Siro. È l’Inter a prendere in mano il pallino del gioco provando a riversarsi nella metà campo laziale ma è invece la squadra di Inzaghi a trovare il gol del vantaggio con una testata di Milinkovic-Savic. L’Inter prova a rispondere con alcune fiammate di Keita e poco altro.

25′ – Correa chiede il cambio! Il centrocampista biancoceleste ha accusato un problema muscolare ed è uscito dal campo. Al suo posto Caicedo.

12′ – GOL DELLA LAZIO! Cross di Correa e stacco imperioso di Milinkovic-Savic che anticipa Brozovic e batte Handanovic di testa!

8′ – Ancora un pericolo per Strakosha, pallone di Keita per Vecino che al limite stoppa e calcia con deviazione di Bastos e sfera che termina di poco a lato del palo.

7′ – Prima vera occasione dell’Inter, pallone in profondità di Vecino per Perisic che va via con un gioco di gambe e calcia con il mancino trovando la respinta di Strakosha.

1′ – Si parte!

Inter-Lazio: formazioni ufficiali

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Keita. All.: Spalletti

Lazio (3-5-1-1) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All.: Inzaghi

Inter-Lazio: probabili formazioni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Keita

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile

Inter-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Inter-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.