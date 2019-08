Inter-Lecce streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Lecce in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il Monday Night della 1ª giornata del campionato di Serie A

L’Inter di Antonio Conte chiude la 1ª giornata della Serie A 2019/2020 affrontando in casa il neopromosso Lecce di Fabio Liverani nel posticipo del lunedì sera. Inter-Lecce: la partita si disputerà lunedì sera, 26 agosto 2019, alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

La sfida Inter-Lecce sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in diretta streaming. Gli abbonati alla piattaforma (primo mese gratuito, costo di 9.99 euro al mese dopo i primi 30 giorni) potranno seguire la partita in tv o sui loro pc, tablet e smartphone attraverso diverse modalità. La gara sarà anche trasmessa in radiocronaca su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Lecce

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: lunedì 26 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Federico La Penna della Sezione di Roma 1



Le probabili formazioni

INTER – Out Godin per infortunio, conte schiererà nella difesa a tre D’Ambrosio con De Vrij e Skriniar. A centrocampo sulle fasce dovrebbero trovar spazio dal 1′ Candreva a destra e Asamoah a sinistra, mentre al centro potrebbe essere Barella l’escluso nel ballottaggio a tre con Vecino e Sensi. In attacco agirà la coppia composta da Lukaku e Lautaro Martínez.

LECCE – Liverani proverà a recuperare Benzar e Rossettini in difesa e Shakov a centrocampo. I primi due dovrebbero farcela e partirebbero da titolari, mentre l’ucraino potrebbe partire dalla panchina. In regia agirà il greco Tachtsidis, sulla trequarti anche Mancosu non è al meglio ma potrebbe stringere i denti per agire dietro le due punte Lapadula e probabilmente Falco, in vantaggio su Farias, non al top della condizione.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; R. Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

