Inter, l’obiettivo è Barella: a giorni l’incontro con il Cagliari

Non solo Dzeko: nel mirino dell’Inter è finito anche Nicolò Barella. A giorni Marotta dovrebbe incontrare il Cagliari

L’Inter di Antonio Conte prende forma. La società nerazzurra lavora sul mercato per regalare al tecnico una squadra da primi posti in classifica: Dzeko è ormai vicinissimo, ma il sogno rimane Barella.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, in settimana potrebbe esserci un vertice con il Cagliari. Giulini valuta il centrocampista sui 45-50 milioni, ma sarebbe disposto ad accettare contropartite tecniche. Si è parlato di Radu, ma nella lista rossoblù ci sarebbero in pole Bastoni e Eder.