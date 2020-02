Inter Milan, Conte: «Quando uno ha fame è giusto che inizia a mangiare» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan nel Derby. Le parole del tecnico nerazzurro

«Noi ci dobbiamo far trovare pronti. Ora c’è un ciclo importante di partite, ci sono Lazio, Juve e la doppia sfida col Napoli con in palio un trofeo: dobbiamo sederci in più tavoli possibili perché abbiamo fame. Dopo questo avremo una visione molto chiara di dove siamo, che cosa possiamo fare. Detto questo, oggi faccio i complimenti ai giocatori perché hanno messo grande spirito. E i tifosi meritano»