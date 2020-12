Inter attesa dal big match di San Siro contro il Napoli. Eriksen si riaccomoda in panchina: il danese verso l’addio a gennaio

«Sentir dire che c’è l’obbligo di vincere lo scudetto da parte dell’Inter mi fa sorridere». Così Antonio Conte oggi in conferenza stampa alla viglia del big match di domani sera a San Siro contro il Napoli, che tanto dirà sulle ambizioni di entrambe le compagini per il vertice della classifica. Il tecnico nerazzurro cerca di allontanare le pressioni dalla propria squadra dopo l’eliminazione dall’Europa, con il campionato che rimane a questo punto l’unico vero obiettivo per salvare la stagione. Conte cerca anche equilibrio dopo la trasferta di Cagliari, che ha ridato un po’ di serenità a tutto l’ambiente nei giorni successivi alla cocente delusione in Champions.

Equilibrio sia mentale che tattico: l’Inter ha il migliore attacco della Serie A, ma subisce troppo nelle retrovie. L’ex Ct della Nazionale è alla ricerca di una via di mezzo, con lo scontro diretto contro il Napoli di Gattuso che può diventare un crocevia da non fallire per dare una svolta importante al campionato nerazzurro. L’Inter non arriva nelle migliori condizioni dal punto di vista dell’infermeria al match di domani, con Conte che dovrà fare a meno anche di Sanchez oltre al connazionale Vidal. Due assenze pesanti, che rilanceranno dal 1′ Lautaro Martinez in coppia con Lukaku e Gagliardini in mediana con Barella e Brozovic.

Inter-Napoli, ultime e probabili formazioni

Ancora un’esclusione per Eriksen, che non ha convinto nella trasferta di Cagliari. Dopo un buon inizio, il danese si è progressivamente spento ed è stato sostituito da Sensi nel corso della ripresa. L’ex Tottenham resta fuori dal progetto di Conte e sul mercato in vista della finestra di gennaio, mentre il mister salentino punta a recuperare nelle migliori condizioni l’ex Sassuolo, autore di uno spezzone di gara incoraggiante alla ‘Sardegna Arena’. Difficile il recupero per Hakimi, con Darmian pronto a rilevarlo sulla corsia destra. Nella linea a tre difensiva, infine, Skriniar è in vantaggio su D’Ambrosio al fianco di de Vrij e Bastoni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens. All. Gattuso