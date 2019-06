Inter, Pinamonti non sarà come Zaniolo: il bomber non è in vendita

L’Inter non ha intenzione di privarsi a cuor leggero di Andrea Pinamonti. I nerazzurri non ripeteranno l’errore Zaniolo

Andrea Pinamonti continua a segnare con la maglia dell’Italia Under 20 e sta trascinando gli azzurrini ai Mondiali di categoria. L’attaccante ha disputato una buona stagione a Frosinone ed è di proprietà dell’Inter.

Secondo Sky Sport, l’Inter non ha intenzione di ripetere l’errore di Zaniolo, uno basta e avanza: i nerazzurri lasceranno andare il giocatore in prestito, al limite a titolo definitivo ma con la possibilità di riacquistarlo in ogni momento, mantenendo comunque il controllo del cartellino.