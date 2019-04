Inter, Rakitic non vuole rinnovare col Barcellona: Marotta valuta l’offerta

Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Rakitic col Barcellona ma la trattativa si è arenata: l’Inter valuta l’offerta per il croato

Arrivano buone notizie per l’Inter dalla Spagna. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport, la trattativa per il rinnovo di Ivan Rakitic con il Barcellona è in una fase di stallo. Il prolungamento del contratto del croato, attualmente in scadenza a giugno 2021, sembrava un affare virtualmente chiuso ma, negli ultimi giorni, le discussioni si sono interrotte.

I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo di livello internazionale per il centrocampo ed è proprio Rakitic l’oggetto del desiderio di Marotta. Il Barcellona non ha tuttavia intenzione di cedere il croato a meno di offerte irrinunciabili. Ora la palla passa in mano all’Inter.