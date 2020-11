Inter Real Madrid: rifinitura in corso, c’è Sensi. Out solo Kolarov e Brozovic

Dopo la conferenza stampa di Antonio Conte e Samir Handanovic, l’Inter è scesa in campo per la rifinitura pre Real Madrid

Dopo le parole in conferenza stampa, Handanovic e compagni sono scesi in campo ad Appiano Gentile per la rifinitura pre Real Madrid. A parte Kolarov e Brozovic, ancora positivi al Coronavirus, Antonio Conte può contare su tutta la rosa a disposizione.

C’è anche Stefano Sensi, definitivamente recuperato dopo i problemi degli ultimi mesi. La seduta di rifinitura – informa Sky Sport – è iniziata qualche minuto più tardi perché il gruppo è stato impegnato in una lunga sessione video organizzata dal tecnico per studiare al meglio l’avversario.